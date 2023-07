PS5 oder Xbox einhändig zocken? Mit diesen genialen DIY-Mods eines Youtubers lässt sich der Controller so modifizieren, dass ihn auch Menschen verwenden können, die nicht beide Hände zum Spielen benutzen können. Videospiele sind für jeden da? Theoretisch sollte das der Fall sein. Zumindest müsste jeder in der Lage sein, eine Runde auf der Playstation zu drehen, um in die fantastische Welt eines Games einzutauchen. Doch leider können nicht alle Menschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...