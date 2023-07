(neu: Analysten)



NEW YORK (dpa-AFX) - Die Microsoft-Aktie ist am Dienstag nach der Preisfestlegung für die gewerbliche Nutzung des durch Künstliche Intelligenz unterstützten Tools Microsoft 365 Copilot auf ein Rekordhoch gesprungen. Zeitweise ging es bis knapp unter 367 US-Dollar hoch. Nach Börsenschluss lagen die Papiere mit einem Plus von 4 Prozent auf 362,85 Dollar an der Spitze des Dow Jones .

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens stieg damit auf 2,7 Billionen Dollar, womit der Software-Riese dem derzeit wertvollsten börsennotierten Unternehmen Apple wieder dicht auf den Fersen ist. Der Börsenwert des iPhone-Herstellers liegt bei 3,1 Billionen Dollar.

Der Preis, den Microsoft während seiner Partnerkonferenz Inspire für Microsoft 365 Copilot bekannt gegeben habe, liege weit über dem, was erwartet worden sei, konstatierte Jefferies-Analyst Brent Thill in einer ersten Reaktion. Microsoft hatte mitgeteilt, dass das KI-Tool 30 Dollar pro Nutzer und Monat kosten solle. Und das sei je nach Kunde - Business Standard oder Premium - "eine Preisanhebung um 53 oder 83 Prozent, und liegt somit deutlich über dem bislang erwarteten Aufschlag von 15 und 30 Prozent", schrieb Thill. Er will zwar noch keine Monetarisierung in sein Bewertungsmodell einarbeiten, doch sei klar, dass durch KI-Add-ons die Einnahmen deutlich steigen dürften.

Barclays-Analyst Reimo Lenschow schrieb, dass die Preisgestaltung ein "wichtiger nächster Schritt" sei, KI-Tools zu Geld zu machen und der aufgerufene Preis am oberen Ende der Erwartungen der Investoren liege./ck/he