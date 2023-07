DJ EZB/Nagel: Praktisch Alle erwarten Zinserhöhung um 25 Basispunkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird seine Zinsen in der nächsten Woche nach Einschätzung von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel um 25 Basispunkte anheben. In einem Interview mit den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland sagte Nagel: "Ich gehe davon aus, dass wir die Leitzinsen anheben werden." Er fügte hinzu: "Praktisch alle rechnen mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte." Nagel kritisierte außerdem die so genannten Sondervermögen der Bundesregierung.

Aussagen zu Zinserhöhungen über Juli hinaus machte Nagel keine. "Im EZB-Rat entscheiden wir aus gutem Grund abhängig von der jeweiligen Datenlage. Dabei sind wir uns einig: Die Zinsen werden so hoch steigen und so lange auf diesem Niveau bleiben, wie es nötig ist, damit wir die Inflation wieder auf unsere Zielrate von 2 Prozent bringen", sagte er.

Nagel zufolge wäre es ein Fehler, zu früh bei der Inflationsbekämpfung nachzulassen und die Zinsen vorzeitig wieder zu senken. Anders als in den USA hätten in Europa Lieferengpässe und Energieknappheit eine deutlich größere Rolle gespielt. Die Inflation verschwinde aber nicht mit diesen Problemen. Irgendwann sei es egal, woher sie gekommen sei, weil sie sich immer weiter durch die Wirtschaft fresse, sagte der Bundesbankchef.

Er kritisiert die Praxis der Bundesregierung, für bestimmte Ausgaben so genannte Sondervermögen zu schaffen. "Meine Sorgen beziehen sich nicht auf den aktuellen Haushalt, sondern auf die riesigen Sondervermögen abseits davon. Die sind wenig transparent und weisen hohe Defizite auf", sagte er.

Mit Blick auf die im Zuge der Corona-Pandemie aufgelegten Programme sagte er: "Es war notwendig zu helfen, um Existenzen abzusichern, um Familien und Unternehmen beizustehen." Allerdings sei jetzt die Zeit, die Maßnahmen auf den Prüfstand zu stellen. "Das ist nicht nur für solide Staatsfinanzen nötig, sondern auch damit wir die hohe Inflation überwinden."

