Mit diesen beiden Aktien sind laut Goldman Sachs in den kommenden Monaten trotz Rezession & Co. hohe Renditen möglich. Doch um welche Titel handelt es sich? Und sind diese auch ein Kauf? Auch wenn aktuell eine sehr schwierige Phase an den Märkten herrscht und die meisten Anleger davon ausgehen, dass es noch zu Abverkäufen in diesem Jahr kommen kann, gibt es weiterhin Chancen an den Märkten. Goldman Sachs: 85 und 33 Prozent Rendite sind mit diesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...