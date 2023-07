Die AT&T-Aktie (WKN: A0HL9Z) ist auf ein neues 30-Jahres-Tief gesunken und auch der Aktie des Konkurrenten Verizon sieht man an, dass etwas nicht normal läuft. Doch welche Probleme belasten die beiden Unternehmen jetzt? Und wie sollten Anleger mit den eingebrochenen Kursen umgehen? AT&T & Verizon vorgestellt AT&T Inc. ist ein in Texas ansässiger Telekommunikationskonzern, der lange Zeit eine Monopolstellung in den USA und Kanada hatte und zeitweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...