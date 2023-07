The following instruments on XETRA do have their first trading 19.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.07.2023Aktien1 US0477261046 Atlanta Braves Holdings Inc. Series A2 US0477263026 Atlanta Braves Holdings Inc. Series C3 CA38021J2020 Goat Industries Ltd.4 CA74040N1069 Predictmedix AI Inc.5 US74907L3006 Quoin Pharmaceuticals Ltd. ADRAnleihen1 FR001400JHR9 Société Générale SFH S.A.2 XS1725581190 Silgan Holdings Inc.3 XS2586129574 Wanda Properties Global Co. Ltd.4 XS2577258713 Wanda Properties Global Co. Ltd.5 DE000DD5A309 DZ BANK AG6 DE000DD5A3Z8 DZ BANK AG7 DE000DD5A3Y1 DZ BANK AG8 FR001400JHS7 Société Générale SFH S.A.9 DE000A2G8WJ4 Stern Immobilien AG10 XS2655864655 International Finance Corp.11 DE000HLB5Q01 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB4900 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale