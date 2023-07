Lt. den vorläufigen Angaben der Bundesstatistiker für Mai gab der Order-Vorrat um 0,5 % gegenüber dem Vormonat und 3,3 % im Vergleich zum Mai 2022 nach. Das Minus gegenüber April 2023 ging in erster Linie auf das Konto der Produzenten von Kfz und Kfz-Teilen (2,6 %). Dagegen konnten die Hersteller von Metallerzeugnissen deutlich hinzugewinnen (2,1 %). Über alle Wirtschaftszweige hinweg sank die Reichweite des Auftragsbestands von 7,3 Monaten im April auf 7,2 Monate im Mai. Am längsten haben dabei noch die Unternehmen in der Investitionsgüter-Industrie zu tun: 10,1 Monate (nach 10,3 Monaten im April).



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken