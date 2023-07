Der Dax kam am Dienstag lange Zeit nicht vom Fleck. Erst mit der Eröffnung der US-Börsen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt schließlich Mut gefasst und den Index nach oben gehievt. Gegen die Fortsetzung der massiven Rally an der Wall Street konnte sich der Dax nicht länger wehren und legte ebenfalls zu. Am Ende des ...

