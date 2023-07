Die Zalando-Aktie legte im Schlepptau der besser als erwarteten Quartalszahlen von About You (vgl. PB v. 13.7.) vergangene Woche zweistellig zu.Dennoch steht seit Jahresbeginn noch immer ein Verlust von 16% zu Buche, während der Gesamtmarkt (DAX: +14%) deutlich zulegte. Maßgeblicher Treiber für jüngste Kursrally war die Tatsache, dass About You zwischen März und Mai beim ber. EBITDA die Gewinnschwelle erreicht hatte. Nachdem Zalando im Q1 wegen der Rabattschlacht in der Bekleidungsindustrie ...

