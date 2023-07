Siemens Healthineers vor Seitwärtstrend?

Siemens Healthineers (DE000SHL1006) gehört mit einer Marktkapitalisierung von 58 Mrd. Euro zu den europäischen Top-Unternehmen der Medizintechnikbranche. Geht es nach den Analysten der SG, dann sollte Siemens Healthineers am 2.8.23 sehr solide Q3-Zahlen mit starken Umsatzwachstum in USA und China vermelden, zur positiven Performance sollten insbesondere die die Sparten Imaging, Advanced Therapies und das 2021 übernommene Krebsforschungsunternehmen Varian beitragen. Aus Sicht der Analysten sollten die weltweit strukturell wachsenden Endmärkte, die Innovationskraft bei Imaging und die Preismacht der Marktführerposition die Aktie unterstützen. Ihr 12-Monats-Kursziel beträgt 62 Euro, wer das aktuelle Kursniveau von 51 Euro zum defensiven Einstieg nutzen will, greift zum Zertifikat.

Discount-Strategie mit 8,1 Prozent Puffer (Dezember)

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit einem Cap bei 50 Euro (DE000PH981X8) kostet 47,40 Euro und generiert somit eine maximale Rendite von 2,60 Euro oder 12,7 Prozent p.a. Sollte die Aktie am 15.12.23 unterhalb des Caps schließen, erhalten Anleger die Lieferung einer Aktie.

Discount-Strategie mit 10,8 Prozent Puffer (März)

Mehr Puffer durch längere Laufzeit: Das ansonsten baugleiche Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SQ75H11 bietet beim Preis von 46 Euro einen Puffer von 10,8 Prozent. Anleger erzielen maximal 4 Euro oder 13 Prozent p.a., wenn der Aktienkurs das Cap von 50 Euro am 15.3.24 nicht unterschreitet, ansonsten erfolgt auch hier eine Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 9,1 Prozent Kupon p.a. (Juni)

Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DJ1N644 zahlt unabhängig vom Aktienkurs einen Kupon von 9,1 Prozent p.a. Durch den Kaufkurs zu pari entspricht dies auch der effektiven Rendite, wenn die Aktie am 21.6.24 zumindest auf Höhe des Basispreises von 47,50 Euro schließt. Andernfalls erhalten Anleger 21 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 47,50 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Wer davon ausgeht, dass Siemens Healthineers auf Sicht von maximal 12 Monaten keine negativen Überraschungen bereithält, kann ein Investment in die grundsätzlich defensive Gesundheitsbranche durch Einsatz von Zertifikaten noch etwas defensiver gestalten und bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Healthineers-Aktien oder von Anlageprodukten auf Siemens Healthineers-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de