Nach Ansicht eines erfahrenen Marktbeobachters werden Aktien bis Ende 2024 ein Rekordhoch erreichen. Der im Oktober begonnene Bullenmarkt werde demnach weiter anhalten. Was jetzt noch drin ist.

Nach einem brutalen Jahr 2022 ist 2023 das Jahr der Börsenbullen. "Magnificent Seven" Tech-Giganten und die Begeisterung über die künstliche Intelligenz haben dem S&P 500 und dem technologielastigen Nasdaq Composite im bisherigen Jahresverlauf zu einem Anstieg von 19 bzw. 38 Prozent verholfen. Nun lässt auch die Inflation nach und der US-Arbeitsmarkt stellt angesichts der aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis.

Für Ed Yardeni, Gründer von Yardeni Research, eine klare Sache: Ein Soft Landing und eine weitere Rallye hält der Marktveteran für sicher. "Wir gehen davon aus, dass der Bullenmarkt, der am 12. Oktober 2022 begann, mindestens bis Ende nächsten Jahres anhalten wird, wobei der S&P 500 in den nächsten 18 Monaten ein neues Rekordhoch zwischen 4.800 und 5.400 Punkten erreichen wird." Dieses Kursziel impliziert einen potenziellen Anstieg des S&P 500 um 5,4 bis 18,5 Prozent bis Ende 2024.

Der Stratege sagte, die Wirtschaft habe die Verlangsamung hinter sich gelassen und befinde sich nun in einer "rollenden Erholung". Der Markt hat bereits vergangene Woche eine Erleichterungsrallye erlebt, nachdem die Inflationsdaten schwächer als erwartet ausgefallen waren. "Ich glaube, der Markt war überglücklich über ein disinflationäres Soft-Landing-Szenario. Das scheint das zu sein, was wir erleben", so Yardeni in der "Squawk Box" von CNBC.

Mehrere Wall-Street-Strategen haben wiederholt davor gewarnt, dass der Anstieg der Aktien in diesem Jahr nichts weiter als eine Bärenmarktfalle sei, die sich schließlich umkehren werde, wenn die Last der Zinserhöhungen die Verbraucher trifft. Yardeni ist aber davon überzeugt, dass wir uns bereits in einem neuen Bullenmarkt befinden und jede Korrektur mild ausfallen werde.

"Der S&P 500 ist heiß. Der Nasdaq ist noch heißer. Die wachsende Sorge ist, dass beide zu heiß werden könnten, was zu einer Aktienmarktschmelze führen könnte, die den Boden für eine Kernschmelze bereiten könnte. Sollte dies der Fall sein, gehen wir davon aus, dass es sich bei dem Abwärtssog eher um eine Korrektur als um einen neuen Bärenmarkt handeln würde", zitiert Morningstar Yardeni.

Yardeni ist auch weniger pessimistisch als viele seiner Kollegen. Die Konsensschätzung an der Wall Street geht davon aus, dass die Gewinne pro Aktie im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 8,9 Prozent sinken werden. Nach dem starken Auftakt vergangene Woche rechnet Yardeni allerdings damit, dass die Gewinne des S&P 500 im Vergleich zum Vorjahr nur um vier Prozent sinken werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion