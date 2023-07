Premstätten, Österreich und München, Deutschland (ots) -- EVIYOS® 2.0 bietet eine hochauflösende, vollständig adaptive Fernlichtfunktion, die im Fernlichtmodus automatisch die Blendwirkung reduziert- EVIYOS® 2.0 projiziert Bilder und Sicherheitswarnungen auf die Fahrbahn, um den Fahrer und andere Personen im Umfeld des Fahrzeugs zu informieren- EVIYOS® 2.0 ist die erste LED mit einem monolithischen Chip, der 25.600 einzeln ansteuerbare LEDs enthält- Nach zehn Jahren intensiver Entwicklung erfolgt die Freigabe von EVIYOS® 2.0 für die Serienproduktion in diesem Monat- Die neue h-Digi® microLED von Marelli basiert auf der EVIYOS® 2.0ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter optischer Lösungen, stellt mit der Einführung von EVIYOS® 2.0 eine bahnbrechende Innovation im Bereich der Fahrzeugfrontbeleuchtung vor: eine neuartige intelligente Multipixel-LED, die einen vollständig adaptiven, dynamischen Scheinwerferbetrieb und eine Bildprojektion ermöglicht.EVIYOS® 2.0 kann die Fahrbahn selektiv ausleuchten, um die Sicht des Fahrers im Fernlichtmodus zu maximieren, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Die 25.600 einzeln ansteuerbaren LEDs des Chips mit einem Pixelabstand von 40 µm können auch hochauflösende Bilder auf die Fahrbahn projizieren, um zum Beispiel Warnsymbole für den Fahrer oder andere Verkehrsteilnehmer anzuzeigen oder den Fahrer an Hindernissen vorbeizuführen.Der Einsatz von EVIYOS® 2.0 erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr erheblich, da der Fahrer mehr Zeit hat, auf Gefahren zu reagieren, die mit herkömmlichen Scheinwerfern nicht oder nur teilweise zu erkennen sind. Die optimierte Sicht auf die Straße verspricht auch, das Fahrgefühl des Fahrers bei Nacht zu verbessern und Nachtfahrten sowohl einfacher als auch sicherer zu machen.Bislang waren viele Funktionen im Auto auf die Sicherheit des Fahrers und der Passagiere im Fahrzeug ausgerichtet. EVIYOS® 2.0 geht noch einen Schritt weiter. Durch die Fähigkeit, bei Nacht Bilder auf die Straße zu projizieren, kommuniziert das Auto auf neue Weise sowohl mit dem Fahrer als auch mit anderen Personen in der Umgebung des Fahrzeugs. So können EVIYOS® 2.0-Scheinwerfer zum Beispiel ein Schneeflocken-Symbol auf die Fahrbahn projizieren, um vor Glätte zu warnen, das Gefahrenbewusstsein zu schärfen und so das Unfallrisiko zu verringern.Die innovative EVIYOS® 2.0, das Ergebnis von zehn Jahren kontinuierlicher Entwicklungsarbeit bei ams OSRAM, ist jetzt in Serie gegangen.Wolfgang Lex, Senior Vice President Automotive bei ams OSRAM, sagt: "Hochauflösendes adaptives Fahrlicht wird das nächste große Unterscheidungsmerkmal für die Fahrzeuge der weltweiten Premiummarken werden. EVIYOS® 2.0 ist der Wegbereiter für die am präzisesten steuerbaren Frontbeleuchtungssysteme und damit ein wichtiger neuer Wertschöpfungsfaktor für die Automobilindustrie."Monolithische Architektur erzeugt homogene LichtleistungDas Design von EVIYOS® 2.0 basiert auf zahlreichen Innovationen von ams OSRAM im Chipdesign und in der Fertigung. Die 25.600 Pixel werden in einem monolithischen µ-LED-Chip-Array gefertigt, wodurch ams OSRAM eine außergewöhnlich hohe Gleichmäßigkeit von Farbe und Helligkeit erreicht.Das Produkt EVIYOS® 2.0 besteht aus dem Multipixel-Emitter und einem Treiber, der den Betrieb jeder der 25.600 LED individuell steuert. Bei adaptiven Fernlichtsystemen ist der Multipixel-Scheinwerfer untergebracht und mit einer intelligenten Kamera kombiniert, die die Szene vor dem Fahrzeug erfasst. Dadurch kann der Scheinwerfer im Fernlichtmodus dynamisch die notwendige Anzahl von LEDs abschalten, um Blendung anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden und gleichzeitig die Sicht des Fahrers auf die Straße zu maximieren. Durch die dynamische Steuerung der einzelnen LEDs kann der Scheinwerfer auch Kurven präzise ausleuchten und die Sicht des Fahrers auf die Straße erweitern.EVIYOS® 2.0 ist eine leistungsstarke, hocheffiziente Lichtquelle für Kraftfahrzeuge, die Energieeinsparungen ermöglicht: Es werden nur die LEDs eingeschaltet, die für eine sichere Sicht des Fahrers erforderlich sind, so dass kein Licht verschwendet wird.Der LED-Chip hat eine kompakte Grundfläche von 40 mm2, um die Integration in schmale Scheinwerfer zu erleichtern, und ist mit einem Seitenverhältnis von 1:4 (25.600 Pixel) oder 1:3 (19.200 Pixel) erhältlich.Weitere Informationen zu EVIYOS® 2.0 finden Sie hier (https://ams-osram.com/products/product-families/eviyos).Erste Designumsetzung mit Marelli: microLED Modul nutzt EVIYOS® 2.0Mehrere weltweit bedeutende Automobilhersteller und Tier One-Zulieferer setzen EVIYOS® 2.0 in neuen Produktkonzepten ein. So hat Marelli sein erstes Multipixel-LED Headlight Modul angekündigt, das auf EVIYOS® 2.0 basiert: die h-Digi® microLED.Didier Thalgott, Senior VP von Marellis Automotive Lighting & Sensing Division, sagt: "ams OSRAM und Marelli arbeiten zusammen, um die Zukunft der automobilen Frontbeleuchtung zu verändern. Das h-Digi® microLED-Plattformmodul auf Basis der ams OSRAM EVIYOS® 2.0 ermöglicht es uns, Lösungen für globale Automobilhersteller zu entwickeln, die mehr Sicherheit und Komfort für Autofahrer bei Nacht bieten. Darüber hinaus öffnet das System dank seiner Kompaktheit, des verbesserten Stromverbrauchs und des erschwinglichen Preises die Türen für die Anwendung der Technologie auch in mittleren Fahrzeugsegmenten. Mit h-Digi® microLED treibt Marelli die nächste Generation der digitalen Fahrzeugbeleuchtung voran."Ein führender Automobilzuliefererams OSRAM ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Automotive und Mobilität und die Nummer eins im Markt für Automobilbeleuchtung (TrendForce's LED Industry Quarterly Report 2/2023). Die optischen Komponenten und innovativen Technologien des Unternehmens kommen in fast allen wichtigen Bereichen eines Fahrzeugs zum Einsatz: von der Außenbeleuchtung mit LED-Spitzentechnologie für Scheinwerfer über die Heckbeleuchtung bis hin zur dekorativen Beleuchtung und Innenbeleuchtung.Das Unternehmen ist führend in der LiDAR-Technologie und bietet sowohl Edge-Emitting Laser (EEL) als auch Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser (VCSEL) an. Die Sensortechnologie für den Innenraum ermöglicht die Überwachung von Fahrer und Passagieren, während die hochpräzise Sensortechnologie für Elektrofahrzeuge streufeldunempfindliche Positionssensoren und Sensoren zur Batterieüberwachung umfasst. Darüber hinaus ist ams OSRAM führend in der Nachrüst- und Ersatzbeleuchtung für Kraftfahrzeuge.Pressekontakt:Eva FeuerleinTel.: +49 151 16255472Eva.feuerlein@ams-osram.compress@ams-osram.comams-osram.comOriginal-Content von: ams OSRAM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166622/5562030