Galway Gold Inc. gab gestern bekannt, dass es bei der TSX Venture Exchange einen Antrag auf Änderung des Firmennamens in "Montauk Metals Inc." gestellt hat. Infolge der Namensänderung werden die Wertpapiere des Unternehmens an der TSXV voraussichtlich unter dem Tickersymbol "MTK" gehandelt.



Die neue CUSIP, die den Stammaktien des Unternehmens nach der Namensänderung zugewiesen wird, lautet 61217R101. Die neue ISIN wird CA61217R1010 lauten.



Die Namensänderung wurde von den Aktionären des Unternehmens auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung des Unternehmens am 14. Dezember 2022 genehmigt.



Das Unternehmen erwartet, dass die Stammaktien an der TSXV ab dem 21. Juli 2023 unter dem neuen Namen gehandelt werden.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

