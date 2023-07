Stavanger (www.fondscheck.de) - Der jüngste Aufschwung an den globalen Aktienmärkten wurde hauptsächlich von einigen wenigen großkapitalisierten Technologieunternehmen getragen, so die Experten von SKAGEN Funds im Kommentar zu dem Fonds SKAGEN Focus (ISIN NO0010735129/ WKN A14SVY, A).Dabei schreibe der Markt derzeit Unternehmen, die im KI-Segment aktiv seien oder als aktiv wahrgenommen würden, einen enormen Aufschlag zu. Diese Entwicklung habe sich schnell auf andere verwandte Unternehmen ausgeweitet. Der Preisfindungsmechanismus sei in Zeiten wie diesen nahezu ausgeschaltet. Einige computergesteuerte Strategien und passive Indexinvestitionen würden Aktienbewertungen nur sehr wenig berücksichtigen. Sie seien in hohem Maße "anti-value". In diesem Umfeld sei SKAGEN Focus im zweiten Quartal hinter seiner nach Marktkapitalisierung gewichteten weltweiten Benchmark, dem MSCI World AC, zurück. ...

