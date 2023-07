Der mit dem Autokonzern Stellantis verknüpfte Schnelllade-Anbieter Atlante wird an vier Standorten in Frankreich insgesamt 87 HPC-Ladepunkte mit je bis zu 150 kW Leistung aufbauen. Dabei handelt es sich um Raststätten von Vinci Autoroutes. Bei den von der Autobahngesellschaft Vinci Autoroutes bewirtschafteten Standorten handelt es sich um Chavanon an der A89 (25 HPC-Ladepunkte), Saint-Léger Ouest ...

