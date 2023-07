Bei Plug Power mussten die Aktionäre in diesem Jahr schon so manche herbe Enttäuschung verkraften. Das Unternehmen wurde den Erwartungen der Märkte wieder einmal nicht gerecht und zeitweise schienen die Bullen hier vollends das Interesse verloren zu haben. Die Kurse fielen zeitweise in immer neue Tiefen herab und die Zuversicht schien sich zu verabschieden.Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich immer zuletzt, was sich nun bei Plug Power (US72919P2020) einmal mehr zeigt. In einem wieder freundlicheren Marktumfeld konnte das Papier sich wieder sichtlich verbessern und ...

