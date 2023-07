Die Tendenz ist eindeutig und verfestigt sich zunehmend: Aktuell drehen die Nebenwerte und holen auf. Das gilt für die USA genauso wie für Europa. Doch wo sollten Sie jetzt genau zugreifen? Wir haben gleich 3 Vorschläge für Sie in petto. Die jeweiligen Märkte sind Zukunft pur: Fernwärme, raffiniertes Lithium und 700.000 Tonnen wertvoller Auto-Müll.



Wir hatten letzte Woche im Marktbericht mehrfach darauf hingewiesen: Der Nebenwerte-Index Russell 2000 hat ein ganz starkes Kaufsignal gegeben. Gestern hat auch der DOW JONES ein neues Jahrehoch markiert. Das sind erste und frühe Hinweise auf einen Trendwechsel. VVor diesem Hintergrund weisen wir noch einmal auf 3 Top-Nebenwerte VORWERK, AMG und PYRUM hin. Alle 3 sind günstig bewertet, in Boom-Märkten agierend und eine passende Investition für den Nebenwerte-Swing. Testen Sie den Bernecker Börsenkompass 30 Tage kostenlos und lesen Sie alle Details.



