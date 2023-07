Linz (www.anleihencheck.de) - In Kanada hält sich die Inflation auf hartnäckig hohem Niveau, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Erwartungsgemäß habe die kanadische Notenbank daher am 7. Juli den Leitzins um 25 Punkte auf jetzt 5,0% angehoben und gleichzeitig Ihre Inflationsprognosen nach oben angehoben. Die Gesamtinflation habe sich zwar von 3,4% im Mai auf 2,8% im Juni verbessert. Sorgen hingegen bereite aber die Kerninflation, die im Mai bei 3,7% gelegen habe, und für Juni immer noch mit 3,2% ausgewiesen werde. ...

