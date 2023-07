New York (www.fondscheck.de) - Der unabhängige US-amerikanische Vermögensverwalter Neuberger Berman hat einen Tactical Macro UCITS Fonds (ISIN/ WKN nicht bekannt) aufgelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds investiert in ein dynamisches und globales Multi-Asset-Portfolio und strebt an, unabhängig vom Marktumfeld positive Renditen zu erzielen, indem es Ungleichgewichte in der Marktpreisbildung identifiziert und Risiken minimiert. Die Strategie soll Anlegern Flexibilität bieten und gleichzeitig Chancen zu einem vorteilhaften Rendite-Risiko-Verhältnis eröffnen. Das Management-Team bewertet dafür das aktuelle makroökonomische Umfeld, um mithilfe von Asymmetrien, Ungleichgewichten und vermögensübergreifenden Interaktionen Anlagechancen zu identifizieren. ...

