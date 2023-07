Die Lage an den Ölbörsen bleibt bullish. Die gestrigen US-Bestandsdaten des API konnten am Abend noch leicht stützen, weshalb die Ölpreise auch am Mittwoch etwas fester in den Tag starteten. Gestiegene Gasölpreise und ein nachgebender Euro/Dollar-Kurs verteuern das Heizöl im Inland heute. Die Zahl bullisher Faktoren dominiert an ICE und NYMEX. Die Ölpreise konnten am Mittwoch leicht zulegen und ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...