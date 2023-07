Die Mieten in Deutschland ziehen weiter an, obwohl die Wohnungspreise schon länger stagnieren. Der Immobilienmarkt ist in diesem Jahr so verworren wie selten zuvor. Der Deutsche Mieterbund warnte jüngst vor drastisch steigenden Mieten und den hohen Belastungen für die Haushalte. Laut einer Studie steigen die Belastung für Millionen Haushalte auf mehr als 40 Prozent ihres ...

