Wien (www.fondscheck.de) - Sebastian Hein verstärkt seit Monatsbeginn das Team des Osnabrücker Vermögensverwalters Spiekermann & Co, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde in seiner neuen Position als Vermögensbetreuer am Standort Bielefeld aktiv sein.Hein wechsele von der Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold, wo er seit Mitte 2013 als Private-Banking-Betreuer gearbeitet habe. Weitere berufliche Stationen seien die Hamburger Sparkasse sowie die Sparkasse Bielefeld gewesen. (News vom 18.07.2023) (19.07.2023/fc/n/p) ...

