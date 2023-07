EQS-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Noratis AG: Noratis AG Hauptversammlung beschließt sämtliche Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit



19.07.2023 / 16:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Noratis AG Hauptversammlung beschließt sämtliche Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit Eschborn, 19. Juli 2023. Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Noratis AG, ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, wurden sämtliche Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit beschlossen. Unter anderem erfolgte die Wahl von Hans-Jörg Bergler in den Aufsichtsrat. Er tritt an die Stelle von Dr. Florian Stetter. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden mit mindestens 97,48 Prozent der auf der Hauptversammlung vertretenen Stimmen verabschiedet. Igor Christian Bugarski, Vorstandsvorsitzender der Noratis AG, erläuterte: "Wir haben 2022 unseren Immobilienbestand auf über 4.500 Einheiten ausbauen können und einen Jahresüberschuss von 8,3 Mio. Euro erzielt. Angesichts des im Jahresverlauf deutlich eingetrübten Umfelds sind wir mit dieser Entwicklung zufrieden und freuen uns, dass die Hauptversammlung mit großer Mehrheit den eingeschlagenen Weg der Noratis AG als Bestandsentwickler unterstützt. Es kommt jetzt darauf an, sich so aufzustellen, dass zu einem späteren Zeitpunkt sich bietende Einkaufschancen auch genutzt werden können." Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung finden sich im Investor Relations-Bereich unter www.noratis.de . Hier ist auch der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht der Noratis AG veröffentlicht. Über Noratis: Die Noratis AG ( www.noratis.de , ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern, Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

+49 (0)69 905 505 51

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main



19.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com