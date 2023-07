Die Palantir-Aktie marschiert schnurstracks auf die 20-Dollar-Marke zu. Am Mittwoch ist der Titel in einem freundlichen Markt gefragt und kann ein Plus von über vier Prozent vorweisen. Der Kursgewinn seit Jahresbeginn beläuft sich nun auf beeindruckende 167 Prozent. Rückenwind für Palantir gibt es von mehreren Indikatoren.Bei der Aktie des Big-Data-Spezialisten aus Denver wird es wieder spannend. Nach einem dramatischen Absturz vom Allzeithoch bei 45,08 Dollar auf das Allzeittief bei 5,95 Dollar ...

