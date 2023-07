Bei Nel ASA steigt der Umsatz im zweiten Quartal um rund 160 Prozent auf 475 Millionen NOK an. Dies liegt über den Erwartungen der Analysten von Goldman Sachs. Beim Auftragsbestand gibt es ein Plus von 106 Prozent auf 2,964 Milliarden NOK. Hier steigt die Dynamik an. Entsprechend bestätigen die Analysten ihre Kaufempfehlung für die Aktien von Nel. ...

