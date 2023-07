DJ Deutsche Bank muss in den USA 186 Mio Dollar Strafe zahlen

Von Paul Kiernan

NEW YORK (Dow Jones)--Die Deutsche Bank ist in den USA wegen Mängeln bei Geldwäschekontrollen belangt worden. Wie die US-Notenbank Federal Reserve mitteilte, hat sie gegen das Institut eine Geldbuße von 186 Millionen Dollar verhängt. Zudem habe sie mit der Bank eine Vereinbarung zur Verbesserung der Kontrollen erzielt. Wie die Bank mitteilte, ist das Bußgeld größtenteils durch Rückstellungen aus früheren Quartalen abgedeckt.

Die Anordnung der Federal Reserve beziehe sich auf frühere Verzögerungen bei der Umsetzung älterer Anordnungen und Vereinbarungen sowie auf eine Korrespondenzbankbeziehung, die die Bank 2015 beendet habe, so die Deutsche Bank weiter. Die Fed erkenne die Fortschritte in den Prozessen der vergangenen Jahre an. "Wir sind uns gleichzeitig bewusst, dass diese Anordnungen noch einmal verdeutlichen, dass wir zu unseren Zusagen stehen und unsere Verbesserungsmaßnahmen zeitnah abschließen müssen."

