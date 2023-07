Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Noratis AG vom 19. Juli 2023:Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Noratis AG (ISIN DE000A2E4MK4/ WKN A2E4MK), ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, wurden sämtliche Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit beschlossen. Unter anderem erfolgte die Wahl von Hans-Jörg Bergler in den Aufsichtsrat. Er tritt an die Stelle von Dr. Florian Stetter. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden mit mindestens 97,48 Prozent der auf der Hauptversammlung vertretenen Stimmen verabschiedet. ...

