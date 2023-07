Singen (ots) -Kameradschaft, Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft sind grundlegende Werte der Feuerwehren, die auch über Landesgrenzen hinaus verbinden. Mit versammelter Mannschaft hat die Werkfeuerwehr von Maggi heute ihr Löschgruppenfahrzeug LF16 an die Stadt Singen übergeben. Dieses ist voll einsatzfähig und soll im Rahmen der deutsch-ukrainischen Städtepartnerschaft der lokalen Feuerwehr von Kobeljaky in der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Singen wird das Fahrzeug in die Ukraine überführen.Das Löschgruppenfahrzeug steht seit 2001 im Dienst der Werkfeuerwehr bei Maggi und verfügt über einen Wassertank mit 1.200 Litern Fassungsvermögen sowie eine eingebaute Seilwinde. Damit hat es einen sehr hohen einsatztaktischen Wert und kann den lokalen Einsatzkräften in der Ukraine helfen, bei der Gefahrenabwehr besser gerüstet zu sein. Oberbürgermeister Bernd Häusler nahm gemeinsam mit Feuerwehrkommandant Mario Dutzi die Schlüssel des Feuerwehrautos von Maggi Werkleiter Pascal Moser und Tobias Heizmann, Kommandant der Maggi Werkfeuerwehr, entgegen."Wir bedanken uns herzlich bei Maggi für das gepflegte Fahrzeug, über das sich unsere Partnerstadt Kobeljaky sehr freuen wird. Da es dort keine Hydrantenversorgung wie in Deutschland gibt, sind sie gerade bei Flächenbränden auf solche Tanklöschfahrzeuge angewiesen", so Oberbürgermeister Bernd Häusler.Tobias Heizmann, Kommandant der Maggi Werkfeuerwehr, erklärt: "Als Feuerwehrleute haben wir die Verantwortung, Leben und Eigentum zu schützen, unabhängig davon, wo auf der Welt wir uns befinden. Wir sind stolz darauf, Teil einer globalen Gemeinschaft von Feuerwehrleuten zu sein, die sich gegenseitig helfen und zusammenarbeiten. Ich hoffe, dass unser Löschfahrzeug den Kameradinnen und Kameraden in der Ukraine noch viele Jahre gute Dienste leistet."Maggi Werkleiter Pascal Moser betont: "Wir unterstützen die ukrainische Bevölkerung bereits seit Kriegsbeginn mit Nahrungsmittelspenden aus unserem Werk heraus. Es ist uns ein besonderes Anliegen, mit dem Feuerwehrfahrzeug nun auch einen kleinen Beitrag zum Schutz der Menschen vor Ort zu leisten."Weitere Informationen: Spende für Ukraine: Löschgruppenfahrzeug von Maggi Werkfeuerwehr an Stadt Singen übergeben | Nestlé (nestle.de) (https://www.nestle.de/media/pressreleases/allpressreleases/spende-f%C3%BCr-ukraine-l%C3%B6schgruppenfahrzeug-von-maggi-werkfeuerwehr-stadt-singen)Pressekontakt:Nestlé Deutschland AGIsabel HörnleTel: (069) 66713682isabel.hoernle@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34093/5562625