So ganz traut noch nicht jeder dem Frieden an den Märkten. Für das zweite Halbjahr rechnen viele Ökonomen mit reichlich Gegenwind und gerade in China sorgen zurückhaltender Konsum und latente Deflationssorgen für Zurückhaltung. Dennoch reißt die Zuversicht nicht ab und am Dienstag konnten sich viele Einzeltitel wieder über grüne Vorzeichen freuen.Bei Plug Power (US72919P2020) fielen die Kursgewinne mit 0,24 Prozent zwar sehr überschaubar aus. Allerdings hielt das Papier sich damit auf einem recht ansehnlichen Niveau und verteidigte ...

