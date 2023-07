DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 16.121 Pkt - Daimler Truck kaum bewegt von Zahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der positive Grundton an der Wall Street hat de Aktienkurse am Mittwoch im nachbörslichen Handel leicht gestützt.

Daimler Truck reagierten derweil kaum auf die starken vorläufigen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal, die der Nutzfahrzeughersteller am frühen Abend überraschend vorgelegt hatte. Nachdem das Unternehmen erst Anfang der vergangenen Woche die Jahresziele angehoben habe, hätten die guten Eckdaten nicht wirklich überrascht, auch wenn sie über den Konsensschätzungen gelegen hätten, so die RBC in einer ersten Einschätzung.

Leifheit schien dagegen eine echte Überraschung gelungen: Die vorläufigen Geschäftszahlen des Herstellers von Haushaltswaren wurden mit einem Kursanstieg um 4,4 Prozent honoriert.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 16.121 16.109 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

