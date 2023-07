News von Trading-Treff.de Am Mittwoch hat unser Dax nun gezeigt, dass die Zweifel an seiner Verfassung die letzten Tage nicht unberechtigt waren, denn kaum wieder voller Tatendrang bekam der direkt eine Welle Frischwasser um die Ohren was den halben Aufbau der letzten Tage direkt wieder einriss. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...