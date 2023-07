CHICAGO (dpa-AFX) - Eine kräftige Nachfrage nach Überseeflügen und weiter hohe Ticketpreise stimmen die US-Fluggesellschaft United Airlines etwas zuversichtlicher. Unternehmenschef Scott Kirby rechnet laut einer am Mittwoch veröffentlichten Unternehmensmitteilung beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie 2023 jetzt mit einem Wert zwischen 11 US-Dollar und 12 US-Dollar. Damit wurde das untere Ende der Spanne um einen Dollar angehoben. Im vergangene Jahr, das noch von den Ausläufern der Corona-Pandemie betroffen war, hatte der Wert lediglich bei etwas mehr als zwei Dollar betragen. Das Ziel liegt zudem deutlich über dem bisherigen Schnitt der Analystenschätzungen.

Im zweiten Quartal verdiente der Konzern etwas mehr als eine Milliarde Euro und damit deutlich mehr als vor einem Jahr. Bereinigt um Sondereffekte wie einer hohen Belastung im Zusammenhang mit Tarifverhandlungen für die zurückliegenden Jahre habe der Gewinn knapp 1,7 Milliarden Dollar (rund 1,5 Mrd Euro) betragen. Je Aktie betrug das so errechnete Ergebnis im zweiten Quartal rund fünf Dollar. Zum Jahresauftakt hatte United Airlines noch einen Verlust verkraften müssen, so dass der Wert nach sechs Monaten bei 4,40 Dollar liegt. Der Umsatz legte um 17 Prozent auf etwas mehr als 14 Milliarden Dollar zu.

An der Börse kamen die Zahlen und die etwas optimistischere Sicht auf den Gewinn im laufenden Jahr gut an. Der Kurs des Papiers zog nachbörslich und näherte sich damit wieder dem Jahreshoch an, das die Aktie nach einer erhöhten Prognose des Konkurrenten Delta vor wenigen Tagen erreicht hatte./zb/he