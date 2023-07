Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones hat am Mittwoch den achten Handelstag in Folge Gewinne verbucht. Es ist seine längste Rally-Strecke seit Jahren. Gleich zum Handelsstart übersprang er die Marke von 35.000 Punkten, erreichte ein weiteres 15-Monats-Hoch und beendete den Tag mit einem Plus von 0,31 Prozent auf 35.061,21.Der S&P 500 stieg um 0,24 Prozent auf 4.565,72 Zähler, während der Nasdaq 100 um 0,09 Prozent auf 15 826,35 Zähler nachgab.Unter den Einzelwerten stachen Goldman Sachs nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...