Zehnder Group mit erneut solidem Umsatz und EBIT im ersten Halbjahr 2023; angepasster Ausblick für das Gesamtjahr 2023



Halbjahresbericht 2023: Umsatz von 407.0 Mio. EUR (+2%)

Operatives Ergebnis (EBIT) von 37.5 Mio. EUR (+2%) Ausblick Geschäftsjahr 2023: Umsatz zwischen 780 Mio. EUR und 820 Mio. EUR erwartet

(vorher: weiteres Umsatzwachstum für 2023)

EBIT-Marge von rund 8% des Umsatzes erwartet

(vorher: eine mit 2022 vergleichbare EBIT-Marge) Gränichen (CH), 20. Juli 2023: Die Zehnder Group (SIX: ZEHN), ein international führender Anbieter von Gesamtlösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima, erhöhte ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2023 um 2% auf 407.0 Mio. EUR (vorläufig). Das operative Ergebnis der Gruppe (EBIT) stieg um 2% auf 37.5 Mio. EUR (vorläufig). Die entsprechende EBIT-Marge von 9.2% liegt auf dem Niveau des Vorjahres. Eine Verbesserung der Lieferkettensituation im Lüftungssegment zusammen mit gezielten Kosteneinsparungen und Strukturanpassungen konnte den Volumenrückgang bei Radiatoren kompensieren. Der Reingewinn der Gruppe betrug im ersten Halbjahr 2023 27.7 Mio. EUR

(Vorjahr 29.4 Mio. EUR). Bessere Lieferfähigkeit treibt Lüftungsumsatz; deutlicher Volumenrückgang bei Heizkörpern Die Zunahme der Verfügbarkeit von Komponenten führte insbesondere im Bereich Wohnungslüftungen zu einer verbesserten Lieferfähigkeit. Folglich konnten die Produktionsmengen von Lüftungsgeräten erhöht und der aufgrund fehlender Komponenten aufgelaufene Auftragsbestand weitgehend abgebaut werden. Gleichzeitig haben in den vergangenen Monaten gestiegene Zinsen und das anhaltend hohe Inflationsniveau zu einer sinkenden Anzahl an Genehmigungen für Neubauten in zahlreichen europäischen Ländern geführt. Die sich abschwächende Kaufkraft aufgrund gestiegener Finanzierungskosten und einer anhaltend hohen Inflation hatte auch einen Nachfragerückgang bei Heizkörpern zur Folge. Diese Entwicklung beeinflusste das Renovierungsgeschäft negativ und führte insgesamt zu einem deutlichen Volumenrückgang im Heizkörpersegment. Ausblick für das Gesamtjahr 2023 Die Zehnder Group geht aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation davon aus, dass hohe Inflationsraten und steigende Zinsen die Anzahl an Neubauzulassungen und Renovierungsprojekten auf Kundenseite weiterhin beeinträchtigen werden. Der Zeitpunkt einer Erholung im Neubau- und Renovierungsgeschäft ist derzeit schwer einschätzbar. In diesem Umfeld rechnet die Zehnder Group weiterhin mit einer anspruchsvollen Marktentwicklung und geht derzeit für das zweite Halbjahr 2023 von keinem nennenswerten Umsatzwachstum aus. Folglich erwartet die Zehnder Group für das Gesamtgeschäftsjahr 2023 einen Umsatz zwischen 780 Mio. EUR und 820 Mio. EUR (vorheriger Ausblick 2023: weiteres Umsatzwachstum für 2023) sowie eine EBIT-Marge von rund 8% des Umsatzes (vorheriger Ausblick 2023: eine mit 2022 vergleichbare EBIT-Marge). Langfristig schätzt die Zehnder Group die Wachstumsaussichten insbesondere im Lüftungssegment als unverändert positiv ein. Neue Bauvorschriften für besser isolierte Gebäudehüllen, der steigende Bedarf an energiesparenden und effizienten Klimalösungen sowie der Wunsch nach gesunder Raumluftqualität zusammen mit den bislang noch niedrigen Penetrationsraten in verschiedenen Ländern begünstigen das Wachstum vor allem im Lüftungsbereich. Daher bleiben die Mittelfristziele, ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 5% und eine EBIT-Marge von 9% bis 11%, unverändert. Der vollständige Halbjahresbericht 2023 wird am 28. Juli 2023 publiziert und wird auf unserer Website unter folgendem Link zu finden sein:

www.zehndergroup.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen Nächste Termine Halbjahresbericht 2023 28. Juli 2023 Jahresumsatz 2023 19. Januar 2024 Geschäftsbericht 2023 und Medien-/Analystenkonferenz 2024 28. Februar 2024 Generalversammlung 2024 11. April 2024 Halbjahresbericht 2024 26. Juli 2024

Kontakt René Grieder

Mitglied der Gruppenleitung, CFO

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 21, rene.grieder@zehndergroup.com



Alexander Kamb

Senior Manager Investor Relations & Communications

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 36, alexander.kamb@zehndergroup.com



Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist massgebend. Weitere Informationen zur Zehnder Group finden Sie auf www.zehndergroup.com . Firmenprofil Die Zehnder Group bietet weltweit führende Lösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima an. Die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe umfassen Heizung, Kühlung, Raumlüftung und Luftreinigung. Die Gruppe entwickelt und fertigt ihre Produkte in eigenen Werken in Europa, China und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2022 beschäftigte die Zehnder Group rund 4000 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 812 Mio. EUR. Die Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol: ZEHN, Valorennummer: 27 653 461). Die nicht kotierten Namenaktien B werden direkt oder indirekt durch die Familien Zehnder und ihnen nahestehende Personen gehalten.

