Mikron Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Mikron Gruppe verbessert Umsatz und Profitabilität erneut deutlich



20.07.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Biel, 20. Juli 2023, 7.00 Uhr - Der Mikron Gruppe ist es 2023 erneut gelungen, die Halbjahreszahlen im Vergleich zum Vorjahr zu verbessern. Der Bestellungseingang stieg um 11.4% und der Umsatz um 22.2%, während sich der EBIT von CHF 11.4 Mio. im ersten Halbjahr 2022 auf CHF 16.9 Mio. (+48.2%) vergrösserte. Dies entspricht 9.5% des Umsatzes (EBIT-Marge im ersten Halbjahr 2022: 7.8%). Die starke Nachfrage in der Pharma- und Medizintechnik-Industrie und die anhaltend gute Performance in allen drei Divisionen waren die Schlüsselfaktoren für diese erfreuliche Entwicklung. Der Verkauf einer nicht betriebsnotwendigen Liegenschaft in Nidau (Schweiz) hatte einen einmaligen positiven Effekt von CHF 2.1 Mio. auf den EBIT der Gruppe. Der Bestellungseingang der Mikron Gruppe für das erste Halbjahr 2023 liegt mit CHF 248.7 Mio. um 11.4% über dem entsprechenden Wert des ersten Halbjahres 2022 (CHF 223.3 Mio.). Während das Geschäftssegment Automation den Bestellungseingang um 39.9% steigerte, verzeichnete das Geschäftssegment Machining Solutions (Divisionen Mikron Machining und Mikron Tool) einen erwarteten Rückgang von 26.0%. Dies ist auf grosse langfristige Aufträge zurückzuführen, die Mikron Machining im ersten Halbjahr 2022 erhalten hatte. Die Division Automation konnte erneut von der anhaltend hohen Nachfrage aus dem Pharma- und Medizintechnik-Bereich profitieren. Der Umsatz der Mikron Gruppe stieg von CHF 145.9 Mio. im ersten Halbjahr 2022 auf CHF 178.3 Mio. im ersten Halbjahr 2023 (+22.2%). Mit einem Umsatzanteil von 55% blieb Europa (inkl. Schweiz) auch im ersten Halbjahr 2023 der Hauptabsatzmarkt der Mikron Gruppe. Mikron steigerte den Umsatz in Europa um 38.9% gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 und in Nordamerika (Umsatzanteil: 30%) um 32.0%. In Asien/Pazifik (Umsatzanteil: 14%) sank der Umsatz um 25.0%. Der Auftragsbestand der Mikron Gruppe lag per Ende Juni 2023 mit CHF 337.7 Mio. um 24.8% über dem Wert von Ende 2022. Die Auslastung in allen drei Geschäftsbereichen war während des gesamten ersten Halbjahres 2023 hoch. Profitabilität Im Vergleich zu 2022 steigerte Mikron den Halbjahres-EBIT von CHF 11.4 Mio. auf CHF 16.9 Mio. Damit erzielte die Gruppe im ersten Halbjahr 2023 eine EBIT-Marge von 9.5% (7.8% im ersten Halbjahr 2022). Das Unternehmensergebnis liegt mit CHF 13.9 Mio. um 32.4% über dem Halbjahresergebnis 2022 (CHF 10.5 Mio.). Es enthält einen einmaligen positiven Effekt von CHF 2.1 Mio., der aus dem Verkauf einer nicht betriebsnotwendigen Liegenschaft in Nidau (Schweiz) resultiert. Die operative Profitabilität für die ersten sechs Monate 2023 liegt im Bereich des entsprechenden Vorjahreswertes. Cashflow Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (inkl. Veränderung des Nettoumlaufvermögens) betrug im ersten Halbjahr 2023 CHF 30.1 Mio. (erstes Halbjahr 2022: CHF 10.3 Mio.). Der Cashflow aus Investitionstätigkeit belief sich auf CHF 20.9 Mio., was zu einem freien Cashflow von CHF 51.0 Mio. führte. Ausblick Eine Prognose für die zweite Jahreshälfte bleibt aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung der Weltwirtschaft und der Inflationsentwicklung sowie des Krieges in der Ukraine schwierig. Für das Gesamtjahr 2023 rechnet Mikron - ohne den Einmaleffekt von CHF 2.1 Mio. aus dem Verkauf der Liegenschaft in Nidau - mit einer Rentabilität auf ähnlichem Niveau wie 2022. Schlüsselzahlen 1. Halbjahr 2023 der Mikron Gruppe 1.1.-30.6.23 1.1.-30.6.22 +/- CHF Mio.1) Bestellungen 2) 248.7 223.3 11.4% - Machining Solutions 71.5 96.6 -26.0% - Automation 177.2 126.7 39.9% Umsatz/Nettoverkaufserlöse 178.3 145.9 22.2% - Machining Solutions 72.3 62.0 16.6% - Automation 106.0 83.9 26.3% EBIT 2) 16.9 11.4 48.2% Unternehmensergebnis 13.9 10.5 32.4% Betrieblicher Cashflow 30.1 10.3 192.2%

Auftragsbestand 2) 3) 337.7 255.7 32.1% - Machining Solutions 101.0 95.4 5.9% - Automation 236.7 160.3 47.7% Personalbestand 2) 3) 1'473 1'367 7.8% - Machining Solutions 553 539 2.6% - Automation 895 805 11.2% 30.6.23 31.12.22 +/- Bilanzsumme 391.2 345.9 13.1% Eigenkapitalquote 2) 49.1% 53.8% -4.7%

1) ausser Personalbestand und Eigenkapitalquote 2) Alternative Performance Kennzahlen, siehe Semiannual Report 2023, Seiten 16 bis 18 3) Ende Berichtszeitraum Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses 2023 Gleichzeitig mit dieser Ad-hoc-Mitteilung erscheint der Halbjahresabschluss als Semiannual Report 2023 (in Englisch): www.mikron.com/financial-reports Kurzporträt der Mikron Gruppe Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt äusserst präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig - als Partner von Unternehmen der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Automobil- und der Maschinenbauindustrie allgemein. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions haben ihren Hauptstandort in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China und Litauen. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1500 Mitarbeitende. Download Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: www.mikron.com/news Kontakt

Mikron Switzerland AG, Dr. Javier Perez Freije, CFO Mikron Group

Telefon +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com

Investor-Relations-Kalender

08.03.2024, 07.00 Uhr, Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2023

08.03.2024, 10.30 Uhr, Medien- und Analystenkonferenz

23.04.2024, 16.00 Uhr, Generalversammlung 2024



Neben den historischen Informationen enthält diese Ad-hoc-Mitteilung Aussagen über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Mikron® ist eine Marke der Mikron Holding AG, Biel (Schweiz).

