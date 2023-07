The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.07.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.07.2023



ISIN Name

XS0954910146 RABOBK NEDERLD 13/23

FR0010585901 REP. FSE 08-23 O.A.T.

DE000HSH4KB1 HCOB ZSXL7 13/23

CH0306173722 PFZ.SCHW.KT.BKN 15-23 472

