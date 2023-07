ARI Motors: Heutiger Börsengang gibt Vollgas

Tesla hat eine erfolgreiche Börsenstory geschrieben und vielen Aktionären Gewinne beschert. Mit dem heutigen Börsengang der deutschen ARI Motors Industries SE könnte sich die Börsenstory wiederholen.Anleger haben die Chance, von Anfang an dabei zu sein! Unter dem Kürzel "ARI" (Japanisch für "Ameise") und der WKN A3D6Q4 setzt der Anbieter modularer elektrischer Nutzfahrzeuge ab heute den hiesigen Kapitalmarkt unter Strom.Hintergrund ist die rasante Entwicklung des Elektrofahrzeug-Anbieters vom profitablen, eigenfinanzierten Familienunternehmen zum erfolgreichen mittelständischen Unternehmen mit ausgereiftem Produktportfolio, internationalem Kundenstamm und stetig wachsender Orderliste.Denn im Gegensatz zu vielen anderen börsennotierten Anbietern ist das Unternehmen aus der Nähe von Leipzig bereits seit Gründung profitabel. Das durchschnittliche Umsatzwachstum der vergangenen drei Jahre (2020-2023) liegt bei sage und schreibe 74 Prozent (zum Vergleich: Tesla konnte seinen Umsatz im gleichen Zeitraum "nur" um durchschnittlich 47 Prozent steigern).Auch das Produktportfolio von derzeit 9 Modellen überzeugt seit längerem und so finden sich unter den zufriedenen Kunden bereits namhafte Unternehmen wie arvato Bertelsmann, Bayer, die BW Post, Coca Cola, Mercedes, Piepenbrock und Schaeffler. Auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe setzt auf Mobilität made by ARI Motors.Thomas Kuwatsch, Mitgründer & CFO der ARI Motors Industries SE: "Wir verzeichnen ein anhaltendes Interesse an unseren günstigen Elektro-Nutzfahrzeugen und eine zunehmende Akzeptanz unseres Angebots bei unseren Hauptzielgruppen. Sowohl Handwerker und Dienstleister als auch Großbetriebe und Kommunen fragen unsere Modellpalette stark nach, so dass unsere Auftragsbücher im Moment fast schon aus den Nähten platzen und unser Umsatz sich enorm gesteigert hat."Genau um dieser gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, hat sich ARI Motors für den Börsengang entschieden. Die dadurch generierten Kapitalströme sollen in erster Linie genutzt werden, um Bestellungen schneller abzuwickeln und die Lieferzeiten zu verkürzen. Zudem ist der Aufbau größerer Lagerbestände geplant, sodass künftig auch Spontankäufe möglich werden.Dass das Finanzierungskonzept der ARI Motors Industries SE aufgeht, beweisen die 92 Aktionäre aus 7 Ländern, die bereits vor dem offiziellen Börsengang in ARI Motors investiert und damit für einen zusätzlichen Kapitalzufluss und weiteres Wachstum gesorgt haben.Zu dem ohnehin überdurchschnittlichen Wachstum eröffnete sich in den vergangenen Monaten eine weitere, enorme Marktchance im Bereich der kleinen Personenfahrzeuge, die durch die Einführung des ARI 902 ergriffen wird.Da sich die großen Automobilkonzerne kontinuierlich aus dem Bereich der kleinen und kostengünstigen Personenfahrzeuge zurückziehen, hat sich für ARI Motors nunmehr ein zusätzliches Marktpotential in Höhe von 26,8 Milliarden EUR allein in Deutschland eröffnet. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Modelle, die nicht mehr bestellt werden können bzw. schon nicht mehr produziert werden:Allein vom Smart gibt es laut Statista rund 500.000 Zulassungen in Deutschland. Und der ARI 902 ist der ideale Nachfolger. Dementsprechend groß war das Presseecho durch über 74 Artikel in 38 Ländern. Bereits 10 Tage nach Einführung gab es positive Berichte beispielswiese durch den ADAC, Auto Motor Sport, CHIP, Der Autotester oder Vision Mobility.Anleger, die sich für den Kauf von ARI-Aktien entscheiden, haben damit nicht nur Aussicht auf profitable Dividenden, sondern auch Gelegenheit, sich aktiv an der Entwicklung eines erfolgreichen nachhaltigen Unternehmens zu beteiligen, welches im Jahr 2023 voraussichtlich einen Umsatz von 7,5 Millionen Euro und einen Vorsteuergewinn von 1,5 Millionen EUR erwirtschaften wird.Vergleicht man ARI Motors mit Tesla anhand der gängigen Multiplen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis oder auch der eher fundamentalen Kennziffer Kurs-Buchwert-Verhältnis, so wird deutlich, dass die angestrebte Erstnotiz von 4 EUR noch deutlich Luft nach oben lässt.Folglich erscheint das durch die Analysten von Iqoniko ausgegebene Kursziel von 6-8 EUR durchaus im Bereich des realistischen zu liegen.Investoren, die sich heute Aktien der ARI Motors Industries SE ins Depot legen können sowohl finanziell als auch ideell dazu beitragen, ein klimafreundliches Mobilitätskonzept auf die Straßen Europas zu bringen, das ebenso einfach wie leistungsfähig ist. 