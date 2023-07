(shareribs.com) London 20.07.2023 - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag kaum bewegt. Die US-Rohöllagerbestände sind in der vergangenen Woche leicht gesunken. Die Förderung stagnierte.Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in der vergangenen Woche um 0,7 Millionen Barrel gesunken. Die Rohölbestände liegen mit 457,4 Millionen Barrel um ein Prozent über ...

