Selbst 15 % Gewinnwachstum sind schon eingepreist von Sven Weisenhaus FactSet berichtete am Montag, dass die Unternehmen aus dem S&P 500 für das 2. Quartal 2023 voraussichtlich einen Gewinnrückgang von -7,1 % gegenüber dem Vorjahr hinnehmen müssen. Dies wäre der größte Gewinnrückgang seit dem 2. Quartal 2020 (-31,6 %) und das dritte negative Quartal in Folge. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich sehe darin nicht gerade eine gute Basis für die (weiter) steigende Aktienkurse an den US-Märkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...