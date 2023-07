Wien (www.fondscheck.de) - Österreichs Immobilieninvestmentfonds müssen in diesem Jahr seit Jahresbeginn Nettoabflüsse hinnehmen, so die Experten von "FONDS professionell".Dabei gebe es aber leichte Kursgewinne.Während es im schwierigen Vorjahr 2022 rundherum gekracht sei, seien die Volumina in den österreichischen Immobilienfonds stabil geblieben. Dieses Jahr verlasse die Anleger jedoch der Mut. Das würden Zahlen der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) zeigen. ...

