Der steile Anstieg der Tech-Werte hält an. Manche steigen noch ein, manche aus. Breite US-Aktien-ETFs stehen oft auf den Abgabeliste, MSCI World-Tracker kommen besser an. Unverändert beliebt: Geldmarkt-ETFs.18. Juli 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der starke Anstieg der Technologieaktien lenkt auch im ETF-Handel den Fokus auf diesen Markt. Vor allem die ganz Großen, also Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla punkten mit sagenhaften Kursgewinnen. Der US-Tech-Index Nasdaq 100 ...

