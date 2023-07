... sind die wichtigsten Handelspartner der deutschen Exporteure. In diese Nicht-EU-Staaten wurden in absoluten Beträgen jeweils die meisten Waren und Güter aus Deutschland geliefert. Prozentual waren es jedoch in die USA (3,9 %) und nach China (3,6 %) weniger als im Vorjahresmonar, nur nach Großbritannien wurden 10,7 % mehr Produkte ausgeführt. Unterm Strich, so das Statistische Bundesamt heute morgen, werden die heimischen Ausfuhren im Juni nach vorläufigen Ergebnissen 0,5 % höher ausfallen als im Mai und 2,1 % niedriger als im Vorjahresmonat.



