Die positive Stimmung an den US-Börsen hielt auch am Mittwoch an. Der Markt rechnet damit, dass die Fed bei ihrer Zinssitzung am nächsten Mittwoch den US-Leitzins noch einmal um 0,25 % anhebt und dann die Phase der Zinserhöhungen beendet. Auch der Optimismus, dass die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden kann, hielt gestern an. Der Dow Jones verbuchte am Mittwoch den achten Handelstag mit einem Plus in Folge und erreichte ein neues 15-Monatshoch. Der US-Leitindex beendete den Handel mit einem Plus von 0,31 % bei 35.061 Punkten, während der S&P 500 um 0,24 % auf 4.565 Punkte zulegte. Der Nasdaq 100 gab dagegen um 0,09 % auf 15.826 Punkte nach. Bei den Einzelwerten verlor Netflix nachbörslich 8,3 %. Der Streaminganbieter hatte zuvor gute Q2-Zahlen präsentiert, aber die Prognose für das dritte Quartal lag unter den Erwartungen der Analysten. Der Dax tritt dagegen nach dem kurzen Höhenflug zur Wochenmitte wieder auf der Stelle. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,30 % bei 16.059 Punkten und legte anschließend bis auf rund 16.130 Punkte zu.



