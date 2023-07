Hannover (www.anleihencheck.de) - Zweifelsohne präsentierte sich der Primärmarkt für Covered Bonds im EUR-Benchmark-format an den vergangenen fünf Handelstagen nicht in seiner dynamischsten Form, so die Analysten der Nord LB.Dies überrasche allerdings keineswegs, da man unaufhaltsam auf die Sommerpause zusteuere. Gleichwohl würden die Analysten nach den Erfahrungen der letzten Jahre nicht unbedingt mit einer extrem langen Ruhephase rechnen. Ihre Erwartungen für das EUR-Benchmarksegment über die Sommermonate hinaus hätten sie am 12. Juli bereits vorgestellt. Die EZB-Geldpolitik werde nach wir vor eine bedeutende - aber andere - Rolle für das Covered Bond-Segment spielen. Die von TLTRO III und CBPP3 ausgelösten Verzerrungen würden langsam verschwinden und der Fokus enge sich auf die Ankündigungen zum Leitzins ein. Die Analysten würden im Juli mit einer weiteren Zinsanhebung um 25 Basispunkte rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...