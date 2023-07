Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserhöhungserwartungen haben sich zurückgebildet, so die Analysten der Helaba.In den USA sei in den letzten Tagen der schwächere Preisdruck dafür verantwortlich und eher enttäuschende Konjunkturdaten gewesen. Aber auch in Großbritannien sei die Inflation gesunken und auf den Vorstufen lasse der Preisdruck weiter massiv nach. Währenddessen hätten sich jüngst EZB-Ratsmitglieder mit eher vorsichtigen Einschätzungen hervorgetan. ...

