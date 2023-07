Der sächsische Elektrofahrzeug-Anbieter Ari Motors geht an die Börse. Mit dem Eintritt ins Primärmarktsegment der Börse Düsseldorf öffnet sich das Unternehmen mit Sitz in Borna erstmals für externe Investoren. Mit der Emission von 10 Millionen Stückaktien will Ari Motors zusätzliches Kapital einnehmen, um seinen Wachstumskurs zu finanzieren. Die Sachsen sind für ihre leichten, modular aufgebauten ...

