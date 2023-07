Diese ex-Aktie von Investment-Legende Warren Buffett wird heute stark verkauft. Was die Hintergründe sind und ob Buffett jetzt nachkauft. Die Aktie von Taiwan Semiconductor (TSMC) wird heute nach Quartalszahlen an der Börse deutlicher abverkauft. Die Aktie büßt in der Spitze um über drei Prozent ein und fällt unter die wichtige 50-Tage-Linie. Alleine in dieser Woche steht bereits ein Minus von über 6 Prozent bei der ex-Aktie von Warren Buffett zubuche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...