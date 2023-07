Nachdem die Tarifbindung in Deutschland in den Jahren 2020 und 2021 kurzzeitig stabil blieb, verlor sie im letzten Jahr wieder an Bedeutung. Im Jahr 2022 arbeiteten nämlich rund 43% der westdeutschen und etwa 33% der ostdeutschen Beschäftigten in einem Betrieb mit Branchentarifvertrag. Der bundesweite Durchschnitt lag damit bei 41%. Das zeigen Daten des aktuellen IAB-Betriebspanels, die das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) veröffentlicht hat.Abwendung von Tarifsystemen findet ...

