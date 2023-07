Trotz des Unternehmensnamens richten sich bei der Deutschen Telekom in diesen Tagen alle Augen in Richtung USA. Dort sorgte die Tochter T-Mobile in den vergangenen Monaten für viele positive Überraschungen und lange Zeit konnte die Aktie so den vielen Krisen trotzen und sich kontinuierlich in Richtung Norden bewegen.Eigentlich sieht es für die Deutsche Telekom (DE0005557508) auch jetzt noch immer recht rosig aus. Die Geschäfte in Übersee laufen weiterhin blendend, was die Anleger über etwas schwächelnde Tätigkeiten im Heimatland hinwegsehen ...

