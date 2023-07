Auch wenn die Verabschiedung zuletzt noch einmal verschoben wurde, das Heizungsgesetz kommt und es gibt gleich mehrere börsennotierte Gewinner. Glasklar kann man das bei CARRIER GLOBAL beobachten, dem Käufer von VIESSMANN, seines Zeichens Marktführer für Wärmepumpen in Deutschland. Die Sparte verdoppelt sich momentan jährlich. Die US-Investoren haben das begriffen und kurzerhand das komplette Unternehmen gekauft. Zuerst gab es Kritik von den eigenen Aktionären, wegen des vermeintlich hohen Kaufpreises. Davon ist nicht mehr zu hören, der Blick auf den Chart links verrät warum.



Seit der Übernahme vor wenigen Wochen ist der Aktienkurs um 35% gestiegen. Die Chance wiederholt sich jetzt, weil der Gesetzentwurf zuletzt noch um die Fernwärmeförderung ergänzt wurde. Davon profitieren nun wiederum andere Firmen. Lesen Sie überraschende Details über das Heizungsgesetz und profitieren Sie von der Energiewende, in dem Sie smart investieren. Die Chancen sind riesig.



Wenn Sie Lust auf mehr Investment-Ideen diese Art haben, testen Sie den Bernecker Börsenkompass 30 Tage kostenlos und lesen Sie alle Details. Wir melden uns zweimal börsentäglich mit kurzen Texten, die Sie auch gut auf dem Handy lesen können. Wir führen eine Empfehlungsliste mit konkreten Handlungsanweisungen, Kurse und Charts sind immer aktuell, die Inhalte stehen Ihnen auf der Webseite und in der App von Finanzen100 zur Verfügung. Schließen Sie ein kostenloses Probeabo über diese Seite ab.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion / www.bernecker-boersenkompass.de





Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken